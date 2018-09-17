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Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Adalet Ağaoğlu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Adalet Ağaoğlu oldu

İSTANBUL (AA) - Roman ve öykü yazarı Adalet Ağaoğlu, Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi oldu.

Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl verilen ödülün sahibi, başkanlığını Handan İnci'nin üstlendiği, Asuman Kafaoğlu Büke, Oğuz Demiralp, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş ve Faruk Duman'dan oluşan jüri tarafından seçildi.

Ağaoğlu'nun çağdaş Türk edebiyatının temel taşlarından biri olduğu ve sağladığı katkılardan dolayı bu yılki ödüle layık görüldüğü belirtilen ödül gerekçesinde, "Adalet Ağaoğlu, arka planlarında Türkiye'nin sosyal, siyasi, kültürel yapılarını işlediği romanlarını, yenilikçi anlatım teknikleriyle kaleme almış, günlükleri, öyküleri, roman ve oyunlarıyla edebiyatımızın doruklarından biri olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, 6 yıldır jüride bulunan ve 2018 komitesinin başkanlığını yürüten Handan İnci'nin yerine 2019'da Metin Celal jüriye katılacak.

İlki 2008'de verilen ödül, bugüne kadar Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, Küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak ve Cevat Çapan'a takdim edilmişti.

Handan Börüteçene’nin tasarladığı ödül heykelciği ile 15 bin liradan oluşan ödül, 22 Ekim'de yapılacak törenle Adalet Ağaoğlu’na sunulacak.

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