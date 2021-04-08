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Erdal Özyağcılar’dan şok eden itiraf: “Ayak fetişistiyim”

Usta sanatçı ve oyuncu Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın sosyal medya platformu YouTube'da yaptığı programa konuk oldu. Erdal Özyağcılar, katıldığı programda kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı. Eşi ile tanışma hikayesini anlatan ünlü oyuncu, ayak fetişti olduğunu açıkladı.

YAŞAMAYA YETECEK KADAR BESLENDİM! Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını belirten ünlü oyuncu, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" dedi.

Bursa'da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi.

73 yaşındaki usta sanatçı, yaşadığı sancılı süreci, "Aç olduğum için ailemden gizli gizli ağaçlardan meyve toplayıp yerdim" sözleriyle anlattı.

"AYAĞI ÇİRKİN BİRİSİYLE ASLA YAPAMAM" Eşi ile tanışma hikayesini de anlatan ünlü oyuncu, o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olan Güzin Özyağcılar'dan hoşlandığını söyledi.

Ayak fetişisti olduğunu sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: Erkek çocukları konuşuyor ya delikanlılık zamanında "Sen neyden hoşlanırsın?" diye sordular, ben de "Ayağı çirkin birisiyle asla yapamam" dedim.

O zaman Güzin'den de hoşlanıyorum, arkadaşlarıma söyledim. Sonra dediler ki: Ağabey kolayı var. Biz onu yatırırız, çıkarırız ayakkabılarını bakarsın ona göre karar verirsin. Tuttular zavallı Güzin'i yarım çizmelerini... Sonra, "Bu iş olur" dedim.

"TİYATROYA İLGİ DUYUYORDUM" Okul hayatı başlayınca tiyatroya ilgi duyduğunu belirten Erdal Özyağcılar, ailesinin kendisini desteklediğini söyledi. Özyağcılar, çeşitli halkevlerinde tiyatro eğitimi aldığını ancak 'başka bir mesleği de olsun' düşüncesinde olan babasını kırmamak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolduğunu anlattı.

"BANA AİT OLMAYAN BELGE İLE SINAVA GİRDİM" Özyağcılar, İstanbul Belediye Konservatuarı'na girmekten son anda vazgeçen yakın arkadaşı İlhan Ongan'ın belgesiyle sınava girdiğini ve kazandığını belirtti.