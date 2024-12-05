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Erdal Özyağcılar hakkında 'öldü' iddiası korkuttu! Kızı çileden çıktı isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 11:34
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Usta sanatçı Erdal Özyağcılar hakkında sosyal medyada çıkan 'ölüm' iddiası sevenlerini korkuttu. Oyuncunun kızı Zeynep Özyağcılar "Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" diyerek tepki gösterdi.

Erdal Özyağcılar hakkında 'öldü' iddiası korkuttu! Kızı çileden çıktı isyan etti

Erdal Özyağcılar hakkında çıkan asılsız haberler oyuncunun sevenlerini korkuttu. "Erdal Özyağcılar öldü" iddiası bir anda sosyal medyada yayıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında 76 yaşındaki oyuncu ile ilgili 'vefat' haberleri yayınlanınca Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar'dan açıklama geldi.

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'BABAM EVDE VE İYİ'

Zeynep Özyağcılar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Erdal Özyağcılar vefat haberleri dolaşıyor. Kendisi evde ve iyi. Bu haberi yapan herkesle uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

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ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

4 Ağustos 1948’de Bursa’da dünyaya gelen Erdal Özyağcılar, Bursa Erkek lisesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrencisi oldu. Özyağcılar, tiyatroya olan ilgisi sebebiyle okulu ikinci sınıfta bırakarak, 1968’de, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.

1966 yılında, Karakolda oyunuyla sahneye adım atan isim, aynı yıl Atıf Yılmaz’ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Sinema oyuncusu olan Güzin Koçak ile arkadaş olarak başlayan ilişkileri, 1972’de evlilikle sonuçlandı.

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Erdal Özyağcılar
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