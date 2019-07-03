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Erdek Belediyesi, sahildeki işgale son veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 'Çuğra' ve 'Kurbağalıdere' bölgesindeki büfelere çekidüzen verilmesi için düğmeye bastı.

Erdek Belediyesi, sahildeki işgale son veriyor

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, 'Çuğra' ve 'Kurbağalıdere' bölgesindeki büfelere çekidüzen verilmesi için düğmeye bastı. Büfe olarak tahsis edilen ancak bölgede çay bahçesi gibi kullanılan ve şemsiye- şezlong koyarak bundan gelir elde eden işletmelere karşı zabıta ekipleri müdahale etmeye başladı.
Büfelere ait masa ve sandalyeleri kaldırırken büfelerdeki sabit yapılaşmalar da zabıta kontrolünde söktürüldü. Yine, 'Çuğra7 bölgesinde, bir motelin önünde, belediyeye ait alandaki ağaç altında yapılan çay, kahve, meşrubat ve alkolün satıldığı bölüm de işletme ruhsatı bulunmadığından zabıta tarafından kaldırıldı. Büfelerde sigara satışı da yapılmayacağı açıklandı. Denizden, motorlarla yapılan gıda satışına engel getirilmedi.
Sarı’nın, bu konuda sık sık büfeleri uyararak kiralanma koşulları dışına çıkmamalarını istediği, aksi takdirde gerekli yaptırımları uygulayacağını bildirdiği öğrenildi. Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, talimatlara uyulmaması nedeniyle büfelere yaptırım uygulaması vatandaşlar arasında memnuniyet yarattı.
Bir tatilci, "Erdek sahilleri işgal altında. Birçok kişi, sahildeki kumlara koydukları şemsiye-şezlong bedeli olarak bizden 30-35 liralarda paralar istiyorlar. Bizlerin, bu şemsiye ve şezlongların arasına kendi şemsiye ve şezlonglarımızı koymamıza da izin vermiyorlar. Zaten kumda koyacağımız bir karış yer bile bırakmıyorlar. Sözde sahiller vatandaşa ait" dedi.
Bu arada sahillerde seyyar satıcıların da satış yapmasına yasak getirildi. Bu yasağın, sağlıksız ürün satışına engel amaçlı olduğu açıklandı.

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