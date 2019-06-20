Erdek sahilinde yosun temizliği

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi’ndeki yaklaşık 3 kilometrelik sahilde yosun temizleme çalışmasına başlandı.

Sahil şeridinde biriken yosun yoğunluğundan kaynaklı kötü kokunun ve çirkin görünümün ortadan kaldırılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, 1 adet amfibi deniz dibi temizleme aracıyla sahile vuran yosunları temizleyerek, aynı zamanda sahil hattının düzleştirilme çalışmalarını da tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen yöre halkıyla tatilciler, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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