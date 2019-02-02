Erdekliler minik Öykü için bağışta bulundu

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (3,5) için kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi.
Juvenil Miyelomonositik lösemi (JMML) tanısı konulan Öykü Arin Yazıcı için birçok ilde başlatılan ilik bağışı kampanyasına Balıkesir'in Erdek ilçesinden de destek geldi. Cumhuriyet alanında, "Sen de gel umudum ol" projesi kapsamında vatandaşlardan kan ve kök hücre bağışı toplandı. Gün boyu süren kampanyada minik Öykü için 66 kişi kök hücre, 67 kişi de kan vermek için başvuru yaptı. 32 kişinin ise bağışının kabul edilemediği kampanyaya sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra siyasi partililerin temsilcileri de destek verdi.
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