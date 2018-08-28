Erdek'te çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı

Tuncay ERTAN/BALIKESİR (ERDEK), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, çöplükte çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın 3 saatte kontrol altına alınırken, 25 dönümlük orman ile 100 dönüm zeytinlik küle döndü.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde, akşam saatlerinde Erdek Belediyesine ait çöplükte başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık ve zeytinlik alana sıçradı. Yangına itfaiye helikopteri ve çok sayıda arasöz müdahale etti. Alevlerin sahile kadar yaklaştığı yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, 25 dönümlük orman ile 100 dönüm zeytinlik küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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