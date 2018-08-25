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Erdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 19:27 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesi Sığır yolu mevkisinde, fundalık ve zeytinlikte çobanın yaktığı ateşten çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Erdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktı

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Erdek ilçesi Sığır yolu mevkisinde, fundalık ve zeytinlikte çobanın yaktığı ateşten çıktığı sanılan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alan kül oldu.
Erdek Sığır yolu mevkisinde, saat 16.00 sıralarında fundalık ve zeytinlikte, iddiaya göre, çobanın yaktığı ateşten yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kuru otlarla kaplı alanda hızla yayıldı. Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği’ne ait 1, Erdek Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazözün kullanıldığı söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Yangın, kontrol altına alınırken, 20 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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Erdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktıErdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktıErdek'te çoban ateşi fundalık ve zeytinliği yaktı

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