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Erdek'te çoban ateşi ormanı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesi Palata Çeşmesi üst yakası Sığır yolu mevkiinde yangın çıktı.

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR'in Erdek ilçesi Palata Çeşmesi üst yakası Sığır yolu mevkiinde yangın çıktı. Erdek'te Sığır Yolu mevkiinde bugün saat 16:00 sıralarında fundalık ve zeytinlik alanda bir çoban tarafınan yakıldığı tahmin edilen ateşten yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kuru otlarla kaplı alanda çevreye hızla yayıldı. Çevrede bulunan vatandaşlarca yapılan yangın ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ile Erdek Orman İşletme Şefliği'ne bağlı yangın söndürme ekipleri intikal etti. Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup Amirliği'ne ait 1, Erdek Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazözün katıldığı söndürme çalışmalarıyla, 2 saat devam eden yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 20 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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