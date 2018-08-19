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Erdek'te çöplük yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Erdek ilçesi Ocaklar mevkiindeki çöplük alanında yangın çıktı.

Erdek'te çöplük yangını

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Erdek ilçesi Ocaklar mevkiindeki çöplük alanında yangın çıktı. Alevlerin ormana sıçraması son anda önlenirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Erdek ile Ocaklar arasında bulunan çöplük alanında bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözle alevlere müdahale edildi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çöplük alanın büyük bir kısmı yanarken, hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonunda ise korku panik yaşandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FOTOĞRAF

Erdek'te çöplük yangını

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