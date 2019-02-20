Erdek'te restoran olarak kullanılan tekne kısmen suya gömüldü

Balıkesir?in Erdek ilçesinde, iskeleye bağlı duran ve restoran olarak kullanılan tekne, yan yatarak kısmen suya gömüldü.
Olay, saat 02.00 sıralarında Erdek sahilinde meydana geldi. Erdek?te uzun yıllar yüzer restoran olarak hizmet veren 'Hacı Veysel' isimli tekne bilinmeyen bir sebeple, iskele tarafından su alarak yan yattı. Bir süre önce satılığa çıkarılan teknenin bir bölümünün battığını görenler durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Teknenin, dalgıçlar tarafından balonla su yüzeyine çıkarılacağı, olay sırasında teknede kimsenin bulunmadığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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