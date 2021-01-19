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Erdek’te sokak hayvanları unutulmadı

19.01.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu Erdek’in köyleri ve Kapıdağ’a yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu.

Hafta sonu Erdek’in köyleri ve Kapıdağ’a yağan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştu. Kapıdağ’da yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ise ilçe merkezine inerken hayvan sever vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslendiler.
Bazı vatandaşlar ise Baski’ye ait su arıtma merkezinin bulunduğu alana kadar özel araçlarıyla giderek evlerinden getirdikleri yiyeceklerle kedi ve köpekleri beslediler. Hayvansever Anıl ve Ebru Babaçcu çifti evlerinden getirdikleri yemek ve bayat ekmekleri kedi ve köpeklere verirken konu hakkında tüm Erdeklileri duyarlı olmaya davet ederek, "Bu soğuk havalarda ve özellikle kar yağışlarının olduğu günlerde sokak hayvanlarını unutmayalım. Evlerimizde artan yemek ve ekmek gibi gıda maddelerini imkanımız varsa Kapıdağ’ın eteklerine giderek bırakalım. Dağa çıkma imkanı olmayanlar ise lütfen kapılarının önlerine bu yiyecekleri bıraksınlar ki sokakta bulunan dostlarımıza yardımcı olalım” dedi.

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