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Erdek'te uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iddiaya göre alkol ve uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen İ.K.

Erdek'te uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti iddiası

Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iddiaya göre alkol ve uyuşturucu hap kullandığı öne sürülen İ.K. (16), hayatını kaybetti.
Olay, Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.K, arkadaşları Ş.B. (23) ve D.K. (18) ile gezmeye geldikleri Erdek'te içki içti. İlerleyen saatlerde D.K.'nin Turan Mahallesi'nde bulunan evine konaklamaya giden gençler uyuşturucu hap aldı. Geceyi evde geçiren gençlerden Ş.B. ve D.K., sabah İ.K.'nin hareketsiz yattığını görünce Erdek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan muayenede gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ş.B. ve D.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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