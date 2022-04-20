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Erdem Baş 44 yaşında baba oldu

20.04.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş, kızı Vera'yı kucağına aldı. 44 yaşında baba olan ünlü oyuncu, mutluluğunu, "Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun" diyerek, dile getirdi.

Erdem Baş 44 yaşında baba oldu

Ayrılsak da Beraberiz" isimli dizide canlandırdığı "Mc Erdem" karakteriyle tanınan Erdem Baş ile kendisi gibi oyuncu olan Selvet Su Deniz, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Kızları Vera'yı kucaklarına alan ikili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"İLK KARŞILAŞMAMIZ"

44 yaşındaki Baş, müjdeyi Instagram'dan duyurdu. Vera'yı kucağına ilk aldığı anı paylaşan oyuncu, duygularını, "İlk karşılaşmamız.. Nazım’ın Vera’sı değil, artık Erdem’in Vera’sı anılsın... Canım kızım... Bana babalığı nasip eden Allah’a şükürler olsun. Kızıma ve eşime çok teşekkür ederim bana bu duyguyu yaşattığınız için.. Güzel karım ve tatlı kızım, ikinizi de çok seviyorum..." sözleriyle belirtti.

Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajları yağdı.

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