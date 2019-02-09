Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı İsmail Erdem, Edirne’den Kars’a Ataşehir’deki tüm dernekleri, tüm sivil toplum kuruluşlarını, tüm hemşehri birliklerini kısa sürede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Ataşehir’e belediye başkan adaylığını açıkladığı Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ataşehir’deki tüm dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını, hemşehri birliklerini kısa sürede ziyaret etti. Bugün de Örnek Mahallesi’ndeki Kars Karaçoban Derneği’nde ziyarette bulunan Başkan İsmail Erdem, "Hemşehrilerimizin misafirperverlikleri için bizleri bağırlarına bastıkları için teşekkür ediyoruz. Kars bizim Serhat ilimiz ve Karslı hemşehrilerimiz ile siyasi hayatımız boyunca her daim beraber olduk, beraber yürüdük. Bundan sonra da Ataşehir’de beraber yürüyeceğiz" dedi.

İsmail Erdem’in Ataşehir’e aday olmasından dolayı heyecan duyduklarını ve bu işi başaracağına inandıklarını söyleyen Kars Karaçoban dernek üyeleri, Başkan adayı Erdem’e destelerinin tam olduğunu belirtti.

