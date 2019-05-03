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Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:54 | Son Güncelleme

Bu sene 5’incisi gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Ödüllerinde yeni rock klibiyle renk katan Erdem Genç, ’Gençlik Özel Ödülü’nün sahibi oldu.Bu sene 5’incisi gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu sene 5’incisi gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Ödüllerinde yeni rock klibiyle renk katan Erdem Genç, ’Gençlik Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Bu sene 5’incisi gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Ödülleri sahiplerini buldu. 100 binden fazla gencin oylarıyla kazananların belirlendiği geceye yeni rock klibiyle renk katan ve gelecekte adından çokça söz ettireceği belirtilen Erdem Genç, Gençlik Özel ödülü aldı. Sunuculuğunu ünlü şovmen ve sunucu Ceyhun Yılmaz yaptığı gecede Türkiye Gençlik Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Maksut Coşkun Dokunulmaz katılan tüm sanatçı ve misafirlere teşekkür ederken, birçok kategoride ödüllerin dağıtıldığı törene Reynmen de katıldı.
Gecede Erdem Genç, Ceyhun Yılmaz’la ilgili bir anısını da paylaştı. Kendisinin Şişli’deki evine üçüncü kere hırsız girdiğinde bu haberi twitter ile duyuran bir haber sitesine Ceyhun Yılmaz’ın verdiği cevapta "Bari anahtar yaptırsaydınız" yorumunu hatırlatarak "o ev benimdi" demesi gülüşmelere neden oldu.

Gecede ödül alan isim ve markalar şöyle;
En iyi erkek sinema filmi oyuncusu Çağlar Ertuğrul,
En iyi kadın sinema filmi oyuncusu Burcu Özberk,
En iyi kadın sanatçı Simge
En iyi banka ödülü Ziraat Bankası
En iyi giyim markası Ramsey,
En iyi lezzet markası Tavuk Dünyası.

Erdem Genç kimdir?
YTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Erdem Genç, Boğaziçi Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi’nde MBA eğitimi aldı. Şan eğitimini ise Pentagram grubu vokalisti Murat İlkan ve İTÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi soprano Günay Acar ile tamamladı.
Lise yıllarından beri müzik gruplarında yer alan Genç’in 2003’te Dreams Have No Limits (Düşlerin Sınırı Yoktur) adlı bir de demo/EP kaydı bulunuyor. Erdem, Varillaz ve Ritmbox gruplarıyla perküsyon çalıp ritim atölyeleri düzenliyor. Ayrıca kişisel gelişim ve edebiyat alanlarında yayınlanmış dört kitabı bulunuyor. Bunun dışında Türkiye’nin En Başarılı Genci, Yılın Genç Girişimcisi gibi ödüllerin de sahibi.

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi

Erdem Genç ‘geleceğin rock sanatçısı’ seçildi
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