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Erdem Genç ‘Motivasyon’ tanıtım konserinde Beşiktaş’ta sahne aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ilk albümü yayınlanan Erdem Genç’in albüm lansman gecesi, doğum günü olan 26 Mart’ta Beşiktaş’ta bulunan bir mekanda gerçekleştirildi.Konser öncesi yayınlanan klipler “Motivasyon” ve “Bedeni Mahvet” ile tüm şarkılara dijital ortamda özel hazırlanan şarkı sözü video klipleri gösterimi yapıldı.

Erdem Genç ‘Motivasyon’ tanıtım konserinde Beşiktaş’ta sahne aldı

Geçtiğimiz günlerde ilk albümü yayınlanan Erdem Genç’in albüm lansman gecesi, doğum günü olan 26 Mart’ta Beşiktaş’ta bulunan bir mekanda gerçekleştirildi.
Konser öncesi yayınlanan klipler “Motivasyon” ve “Bedeni Mahvet” ile tüm şarkılara dijital ortamda özel hazırlanan şarkı sözü video klipleri gösterimi yapıldı. Genç, albümdeki parçalarının yanı sıra çeşitli sanatçıların eserlerini rock formunda yorumladı.

Erdem Genç’e albümdeki eserlerin sanatçıyla beraber sahibi olan gitarist Özgür Güngör, davulda Doğasel Kuşçu, bas gitarda Doruk Törün, kemanda Şeyma Ayaz ve klavyede Tolga Ataman eşlik etti. Ses masasında ise albümüm kayıt, mix ve masteringlerinden tanıdığımız ses mühendisi Başar Yakuboğlu bulunuyordu.

Birçok sanatçının katıldığı gecede konser ortasında özel bir sürpriz vardı. Sahneye gelen variller ile Erdem ve Varillaz ekibi bir gösteri yaptı. Varillaz’da ünlü oyuncu ve tiyatrocu Teoman Gelmez ve ünlü trompetçi Barış Çanakkale gruba eşlik etti.

Ayrıca yedi kamerayla canlı performans kaydı alınan gecede, seyircilerin katılımıyla “Sandığın Aşk” parçası klibi çekildi. Tüm kamera yönetimi, deneyimli görüntü yönetmeni Cem Yetiz’deydi. Fotoğraf sanatçısı Cem Kaygusuz ve Onur Kuter gecenin en güzel anlarını karelere yansıttı.

Erdem Genç ‘Motivasyon’ tanıtım konserinde Beşiktaş’ta sahne aldı

Erdem Genç ‘Motivasyon’ tanıtım konserinde Beşiktaş’ta sahne aldı

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