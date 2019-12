Erdem Gül: Atlar halk sağlığı için itlaf edildi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, itlafın halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını açıklarken aktivistler şeffaflık talep etti.İstanbul Büyükada'da faytona koşulan bazı atlarda Ruam hastalığının tespit edilmesi üzerine 81 at itlaf edildi. Adaya hayvan giriş çıkışlarını yasaklayan Adalar Kaymakamlığı karantina uygulamaya başladı. Büyükada'da itlaf edilen atlarla ilgili kaymakamlıktan gelen açıklamada, tespitin hayvanlara yapılan sağlık taramasında öğrenildiği belirtildi ve "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Kaymakamlık tahlil sonuçları kesinleşmeyen atların ise işlemlerinin devam ettiğini, karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş-çıkışının durdurulduğunu duyurdu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, itlafın halk sağlığını korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada olayla ilgili tüm çalışmalara Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte destek verdiklerini belirten Gül, konunun faytonculuk ile ilgili bir sorun olduğunu ve halk sağlığına zarar verilmeden halledilmeye çalışıldığını kaydetti.