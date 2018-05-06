MAGAZİN

Erdem Yener'in zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 13:38 | Son Güncelleme

Oyuncu Erdem Yener bir mekan çıkışı kız arkadaşıyla görüntülenince ne yapacağını bilemedi...

Erdem Yener'in zor anları

Oyuncu Erdem Yener, önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekanda görüntülendi.

Mekana akşam saatlerinde yalnız gelen oyuncu, çıkışta bir kız arkadaşı ile ayrıldı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Yener, ‘Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna, ilginç bir yanıt verdi.

Panik halleri ile dikkat çeken oyuncu, “Arkadaşlar sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil” dedi. Bir süre aracını bekleyen oyuncu, yanına kız arkadaşını alarak oradan ayrıldı. (Hürriyet)


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Ünlü oyuncunun panik anları... Erdem Yener

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