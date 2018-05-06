Erdem Yener'in zor anları

Oyuncu Erdem Yener, önceki akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekanda görüntülendi.

Mekana akşam saatlerinde yalnız gelen oyuncu, çıkışta bir kız arkadaşı ile ayrıldı. Gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşayan Yener, ‘Hanımefendi sevgiliniz mi?” sorusuna, ilginç bir yanıt verdi.

Panik halleri ile dikkat çeken oyuncu, “Arkadaşlar sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil” dedi. Bir süre aracını bekleyen oyuncu, yanına kız arkadaşını alarak oradan ayrıldı. (Hürriyet)



