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ERDEMİR'de patlama: 2 işçi yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 22:47 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (ERDEMİR) meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda (ERDEMİR) meydana gelen iş kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Geçen yıl yaşanan arıza nedeniyle bakım çalışmaları süren fabrikanın ikinci yüksek fırın kısmında akşam saatlerinde yapılan çalışma sırasında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, işçi Hasan Akçakaya ve mühendis Koray Oktay yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Hasan Akçakaya, Kocaeli’ye sevk edildi. Hafif yaralanan Koray Oktay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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