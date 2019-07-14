İSTANBUL (AA) - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'ın (Erdemir), British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Erdemir tarafından Avrupa'nın en büyük çelik şirketlerinden British Steel’in satın alımı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası medya kuruluşlarında yayınlanan ve ulusal medyaya da yansıyan bazı haberlerde, kurumumuzun British Steel şirketinin satın alınmasına yönelik teklifte bulunduğu iddia edilmiştir. Erdemir olarak bu iddianın gerçek dışı olduğunu belirtir, kurumumuzun söz konusu şirketle herhangi bir ilgisi olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

