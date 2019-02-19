Erdemli Belediyecilikle engelli vatandaşlara A’dan Z’ye hizmet

Sancaktepe’yi engelli vatandaşlar için yaşanılır bir ilçe haline getiren Başkan İsmail Erdem, Ataşehir’de engelli vatandaşlar için 7 gün 24 saat çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Belediye Başkanı olarak 10 yıl görev yaptığı Sancaktepe’de engelli vatandaşların dostu oldu. Başkan İsmail Erdem, uygulamaya koyduğu tüm projelerle engelli vatandaşları önceleyen ve tüm hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan bir yönetim anlayışı benimsedi.

Sancaktepe’de başardı, Ataşehir için hazır

Sancaktepe’de engelli vatandaşların ayrıcalıklı bakım hizmetlerini gerçekleştiren, gelir düzeyi düşük engelli vatandaşlara ihtiyaçlarına göre sosyal yardımlar ve hizmetler sunan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Sancaktepe’de engelli bireylerle ilgili yaptığı tüm projeleri Ataşehir’de de uygulamak için hazır.

Engelli vatandaşlar için A’dan Z’ye hizmet

Sancaktepe’de yüzme havuzları, spor salonları ve fitness salonları açan Başkan İsmail Erdem, tüm bu hizmetleri, engelli vatandaşların kolayca yararlanabilmesi için dizayn etti. Sancaktepe’de, bakacak kimsesi olmayan, evinde yemek pişiremeyecek derecede engelli olan vatandaşların kapılarına kadar sıcak yemek ulaştıran Başkan Erdem, ayrıca sağlık ve temizlik ekiplerini engelli bireylerin evlerine göndererek sağlık, temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini de karşılıyor.