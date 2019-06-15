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Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 11:21 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda ’isyan var’ anonsu paniğe neden oldu.

Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Ceza İnfaz Kurumunda ’isyan var’ anonsu paniğe neden oldu. Anonsun isyan tatbikatı nedeniyle verildiği ortaya çıkınca herkes derin bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ’isyan var’ anonsu verildi. Anons ve ihbar üzerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve kurum personeli olaya müdahale etti. Bir süre sonra paniğe neden olan anons ve koşuşturmacanın isyan değilde tatbikat olduğu ortaya çıktı.
Cumhuriyet Savcısı Saliha Altuntaş, kurumda yılda iki defa rutin olarak olağanüstü hal tatbikatı gerçekleştirildiğini belirtti. Altuntaş, tatbikata katılan birimlerin kısa sürede ceza infaz kurumuna ulaştığına dikkat çekerek, bütün ekiplere teşekkür etti.

Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği

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