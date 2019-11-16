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Erdemli, sonbaharın sessizliğine büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 10:49 | Son Güncelleme

Erciyes Dağı’nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerini şaşkınlığa uğratıyor.İl merkezine 64 kilometre uzaklıkta olan ve 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli vadisinde, Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerine ait 10 adet kilise, yerleşim alanlarında gizli tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme alanları bulunuyor.

Erciyes Dağı’nın aktif bir volkan iken püskürttüğü lavların, akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon şeklindeki Erdemli Vadisi, ziyaretçilerini şaşkınlığa uğratıyor.
İl merkezine 64 kilometre uzaklıkta olan ve 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli vadisinde, Hristiyanlığın ilk yayılma dönemlerine ait 10 adet kilise, yerleşim alanlarında gizli tüneller, savunma ve aydınlatma pencereleri ile hayvan besleme alanları bulunuyor. Vadideki bir çok tarihi eser tahrip edilmiş olsa da bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile birlikte aziz, azize, martir, piskopos, melek, havari gibi figürler, yapıların mimari şekilleri, ziyaretçileri hayrete düşürüyor.
Sonbahar mevsiminde Erdimli’yi ziyaret eden Hüseyin Kocatürk, "İlk defa Erdemli’ye geldim, Erdemli sonbaharın sessizliğine bürünmüş,cidden tarihi ve kültürel bir yer gezdim hayran kaldım" dedi.

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