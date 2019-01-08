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Erdemli talihlisini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango İdaresi tarafından yapılan 'On Numara'nın 857'nci hafta çekilişi sonucunda 117 bin TL isabet eden 3 kupondan birinin Mersin'in Erdemli ilçesinde oynandığı ortaya çıktı.

Erdemli talihlisini arıyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MİLLİ Piyango İdaresi tarafından yapılan 'On Numara'nın 857'nci hafta çekilişi sonucunda 117 bin TL isabet eden 3 kupondan birinin Mersin'in Erdemli ilçesinde oynandığı ortaya çıktı.
Kazandıran numaraların 11, 12, 15, 17, 18, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 68, 69, 71, 72 ve 77 olarak belirlendiği On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarının Mersin'in Erdemli, Antalya'nın Kaş ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinden yatırıldığı saptandı. Erdemli'de kuponun yatırıldığı şans oyunları bayinin sahibi Ufuk Yıldırım, ikramiyenin talihliye hayırlar getirmesini dileyerek, "Bayimiz şanslı bir bayi. 2 yıl önce de bayimizden devirli Şans Topu büyük ikramiyesi olan 1,5 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkmıştı. Şimdi de 117 bin TL'lik On Numara büyük ikramiyesi isabet etti. Kuponun sahibini tebrik ediyorum. İnşallah güzel yerlerde harcar" dedi.

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Erdemli talihlisini arıyor

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