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Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın kızılçam ve makilik alandan oluşan yaklaşık 10 hektar ormanlık alana zarar verdi.
Erdemli ilçesi Gücüş Mahallesinde dün gece saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgar dolayısıyla yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 vatandaşın da destek verdiği yangın sabah saat 04.30 sıralarında kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Konuyla ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü merkez şefi Murat Türkoğlu, ihbarla birlikte bütün ekipleri yangına yönlendirdiklerini, ancak yangının rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Türkoğlu, "Saat 04.30 sıralarında yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının herhangi bir tehlikesi kalmadı" dedi. Türkoğlu yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını da kaydetti.
Öte yandan, Mersin’in Anamur ilçesi Kılıç ve Çatıbükü mahalleleri yakınlarında çıkan yangın ise devam ediyor. Yangının yaklaşık 150 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına 6 helikopterin desteğiyle müdahale ediliyor.

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı

Erdemli’de 10 hektar kızılçam ormanı yandı
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