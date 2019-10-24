Erdemli’de 150 kilo patlayıcı ele geçirildi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda tarım arazisi açmak kullanılacağı tahmin edilen 150 kilo patlayıcı madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada kasa bölümünde yasal sevk belgeleri olmayan tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılacağı değerlendirilen toplam 150 kilo ANFO olarak isimlendirilen amonyumnitrat motorin karışım patlayıcı madde, 800 fünye, 16 dinamit, 500 metre kırmızı ve beyaz renkte ateşleme kablosu, 1 ateşleme düzeneği ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan 4 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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