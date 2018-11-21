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Erdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ağaçlarımızı Tanıyalım' projesi kapsamında ağaçlara, kimlik kartı çıkartıldı.

Erdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ağaçlarımızı Tanıyalım' projesi kapsamında ağaçlara, kimlik kartı çıkartıldı.
Erdemli ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü bir ilke imza attı. Müdürlük, hazırladığı 'Ağaçlarımızı Tanıyalım' projesi kapsamında ağaçlara kimlik kartı düzenledi. Ağaçlara asılan kimlik kartlarında familyası, cinsi, türü ve anavatanı yazılıyor. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Doğada sayısız ağaç türleri yer alıyor. Biz bu ağaç türlerinin ne kadarını biliyoruz ve tanıyoruz? Maalesef her gün önünden defalarca geçtiğimiz oksijen kaynaklarımızı hiç tanımıyoruz. Bunun sonucu olarak da doğadaki bitkileri daha iyi tanımamız için, Orman İşletme Müdürlüğü'nce işletmemiz bahçesindeki her ağaca bir kimlik kartı çıkarıldı. Amacımız, müdürlüğümüzü ziyarete gelen vatandaşlarımız, öğrencileriz ve konuklarımızın ağaçlara baktığında, o ağaçların türünü ve anavatanı konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.
Müdür Çelik, şu ana kadar 30 ağaç çeşidine kimlik kartı çıkarttıklarını ifade ederek, "Bu kimlik kartları daha birçok ağaç çeşidimize takılacak. Projemizi Erdemli geneline yaymak ve Orman İşletme Bahçeleri dışında parklarda, çay bahçelerinde ve diğer alanlarda bulunan ağaçlara da kimlik kartı hazırlayıp takacağız. Amacımız, insanlarımız doğada yetişen ve büyüyen, oksijen kaynağımız olan ağaçlarımızı tanımaları ve onları korumalarıdır" diye konuştu.

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Erdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldıErdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldıErdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldıErdemli'de ağaçlara kimlik kartı çıkartıldı

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