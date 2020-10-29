Erdemli’de balıkçı kayığı battı, 2 kişi yüzerek kurtuldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde 3 metre uzunluğunda bir amatör balıkçı kayığı su alması nedeni ile alabora oldu. Kayıkta bulunan 2 amatör balıkçı sağ kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırması Enstitüsü plajından yaklaşık 600 metre açıkta meydana geldi. Akşam üzeri 2 amatör balıkçı olta ile avlanmak üzere 3 metrelik kayıkla denize açıldı. 2 balıkçının bulunduğu fiber kayık bir süre sonra su alarak battı. Yüzerek sahile çıkan balıkçılardan biri güvenlik güçlerine, sahil güvenlik ekipleri ile teknesi bulunan balıkçılara haber verdi. Hızla belirtilen noktaya giden ekipler denizde yüzerek sahile çıkmaya çalışan diğer balıkçıyı alarak balıkçı barınağına çıktı.

Erkan T. ile Nazir M. adlı amatör balıkçılar barınağa çağrılan sağlık ekibi tarafından ayakta kontrolünden geçirildi. Yorgun düşen amatör balıkçılar kontrolün ardından evlerine gönderildi.

Amatör balıkçıları kurtaran Hasan Yücedemir, kendilerine 2 amatör balıkçının kayıklarının battığı yönünde bilgi verildiğini ve hızla olay yerine gittiklerini belirtti.

Yücedemir, kayığa doğru gittiklerinde bir kişinin yüzerek sahile çıktığını diğerinin de üzerinde can yeleği ile birlikte sahile çıkmaya çalıştığı sırada polis ve sahil güvenlik ekipleri ile birlikte denizden kurtarıldığını dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

