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Erdemli'de dev kaya yola düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:57 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya parçası, gövdesinden ayrılarak yola düştü.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya parçası, gövdesinden ayrılarak yola düştü.
Erdemli ilçesi Hacıalanı Mahallesi arasında bulunan Karakütük Çatalı mevkisinde yağışlı havanın etkisi ile dev kaya yola yuvarlandı. Karla kaplı yolda kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yol, trafiğe kapandı.
Hacıalanı Mahallesi Muhtarı Muhammet Var, yolun açılması için belediye ekiplerini beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Kayanın düştüğü haberini alınca hemen olay yerine geldik. Şans eseri herhangi bir aracın üzerine düşmemiş. Ölen ya da yaralı yok. Şu anda yol trafiğe kapandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen işlerine ait iş makinesi yola çıktı ve buraya doğru geliyor. İnşallah en kısa sürede yola düşen kaya kaldırıp, yol yeniden trafiğe açılacak."

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