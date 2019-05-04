HABER

Erdemli'de dolu, tarım arazilerini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan ilçede gün boyu süren yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aralıklarla 1,5 saat devam eden dolu yağışı, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Daldaki ürünler zarar hasat edilemez hale gelirken, toprak üzerinde 5 santimetreye yakın buz tabakası oluştu. Sabah araziye inen İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Afete ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Tırtar, Karaahmetli, Esenpınar ve Şahna bölgelerinde dolu yağışı olmuştur. Şuan içinde bulunduğumuz bölge Tırtar Mahallesi. 'Sırık ve yer ayşe' dediğimiz fasulyelerin Türkiye'de üretiminin ilk çıktığı yerdeyiz. Dolu yağışından dolayı birçok çiftçimizin mahsulü hasar görmüştür. İnşallah bir daha yaşanmaz. Çiftçilerimizin yaralarının bir nebzede olsun sarılması için büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Kendi arsasında 5 bin TL'ye yakın maddi hasar meydana geldiğini dile getiren üretici Osman Güp ise afetin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen buzların erimediğini kaydetti.

Bölgede dolunun verdiği zarar, çalışmaların ardından netlik kazanacak.

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
GOFEST ödül töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştiGOFEST ödül töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti
Trafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılarTrafik Haftası'nda simülasyon araçta kazayı yaşadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İşte en çok satılan otomobil markası!

İşte en çok satılan otomobil markası!

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

Korkutan deneme! Art arda füzeleri ateşlediler

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlber Ortaylı: Trump, bir kovboy kadar cahil

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Kadını darp etti, tepki gösterenlerin üzerine aracını sürdü! Kendini bu sözlerle savundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

TIR'dan saçılan dev borular caddeyi savaş alanına çevirdi

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

Zap Suyu taştı, yollar su altında kaldı

İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.