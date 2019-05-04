Erdemli'de dolu, tarım arazilerini vurdu

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili tarım arazilerinde zarara yol açtı.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden olan ilçede gün boyu süren yağış, akşam saatlerinde yerini doluya bıraktı. Aralıklarla 1,5 saat devam eden dolu yağışı, sebze ve meyve bahçelerinde zarara yol açtı. Daldaki ürünler zarar hasat edilemez hale gelirken, toprak üzerinde 5 santimetreye yakın buz tabakası oluştu. Sabah araziye inen İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ziraat Odası ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Afete ilişkin açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Tırtar, Karaahmetli, Esenpınar ve Şahna bölgelerinde dolu yağışı olmuştur. Şuan içinde bulunduğumuz bölge Tırtar Mahallesi. 'Sırık ve yer ayşe' dediğimiz fasulyelerin Türkiye'de üretiminin ilk çıktığı yerdeyiz. Dolu yağışından dolayı birçok çiftçimizin mahsulü hasar görmüştür. İnşallah bir daha yaşanmaz. Çiftçilerimizin yaralarının bir nebzede olsun sarılması için büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Kendi arsasında 5 bin TL'ye yakın maddi hasar meydana geldiğini dile getiren üretici Osman Güp ise afetin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen buzların erimediğini kaydetti.

Bölgede dolunun verdiği zarar, çalışmaların ardından netlik kazanacak.

