Erdemli'de dolunun zararı 2,5 milyon TL

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, yüksek kesimlerde bulunan mahallelerde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi. Yapılan incelemede yaklaşık 2 milyon 415 lira zarar olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz pazartesi akşam saatlerinde Erdemli ilçesine bağlık yüksek kesimlerdeki mahallelerde dolu yağışı yaşandı. Yağış, özellikle Karayakup, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu yerlerde tarım arazileri zarar gördü. Çiftçilerin müracaatı üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri, 5 mahallede inceleme yaptı. Yapılan incelemede 342 çiftçinin zarar gördüğü tespit edilirken, 1839 dekar alanda yaklaşık 2 milyon 415 lira zarar olduğu belirlendi.

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