Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı (1)

Mustafa ERCAN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılırken, ölü veya kayıp olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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