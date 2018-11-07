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Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 02:25 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı.

Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı (2) - Yeniden

Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler, 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

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