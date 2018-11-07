Erdemli'de göçmenleri taşıyan tekne battı (3)

Mehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşırken batan teknedeki mültecileri, bölgede bulunan balıkçılar kurtardı. Kurtarılan 12 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. İlçeye bağlı Kızkalesi Mahallesi açıklarında, akşam saatlerinde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde, batan teknedeki 12 kişi, bölgedeki balıkçılar tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaymakam Avni Kula ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü'nün de geldiği olay yerinde, sağlık ekipleri tarafından alınan mülteciler, 4 ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastane girişinde Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Erman Eken tarafından karşılanan mülteciler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu
Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!
Abdulkadir Selvi: Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz!
ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?
ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum