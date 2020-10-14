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  4. Erdemli’de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Erdemli’de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 16:40 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Erdemli’de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde, Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Turan A. yönetimindeki 07 HPH 65 plakalı kamyonet, Silifke - Mersin istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak metrelerce aşağıdaki sahile uçtu. Kazada araç sürücüsü Turan A. ile araçta yolcu olarak bulunan Merve, İremsu ve Enes Dara A. yaralandı. Yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Fiye Altıntaş’ın ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralıların tedavisinin devam ettiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Erdemli’de kamyonet sahile uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

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