Erdemli’de korkutan yangın

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir binanın 6. katında yangın çıktı. Binada ikamet edenler mahallede devriye gezen bekçiler tarafından tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi’nde hükümet konağı arkasında, altında bir süper marketin de bulunduğu binanın 6. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı anda çıkan yangınla birlikte pencerelerden alevler yükseldi. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binadaki vatandaşlar mahalle bekçileri tarafından tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. 3 itfaiye aracıyla gerçekleşen müdahale sonunda yangın söndürüldü. Bazı odalardaki eşyaların tamamen yandığı görülürken, büyük ölçüde maddi hasar oluştu.

Kısa süreli paniğe de neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

