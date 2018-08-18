Erdemli'de orman yangını

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler geldi. Çevredeki vatandaşların da su tankeri desteği vererek söndürülmesini sağladığı yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 ekiple müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.
İKİNCİ YANGIN
Diğer bir yangın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü havzasındaki 2 dönümlük makilik alanda çıkarken ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangına yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çelik, soğutma çalışmaları için Mersin Orman Bölge, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.
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