HABER

Erdemli'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:37 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Erdemli'de orman yangını

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler geldi. Çevredeki vatandaşların da su tankeri desteği vererek söndürülmesini sağladığı yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 ekiple müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı.
İKİNCİ YANGIN
Diğer bir yangın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü havzasındaki 2 dönümlük makilik alanda çıkarken ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangına yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çelik, soğutma çalışmaları için Mersin Orman Bölge, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Erdemli'de orman yangınıErdemli'de orman yangınıErdemli'de orman yangınıErdemli'de orman yangını

PARTNERAntalya'da kilisede gizemli iskeletlerAntalya'da kilisede gizemli iskeletler
Akıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdiAkıma kapılan su tesisatçısı, yaşamını yitirdi
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.