HABER

Erdemli'de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi mezarlık mevkisindeki bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler geldi. Çevredeki vatandaşların da su tankeri desteği vererek söndürülmesini sağladığı yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 6 ekiple müdahale edilerek kısa sürede kontrol altına alındı. İKİNCİ YANGIN Diğer bir yangın ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü havzasındaki 2 dönümlük makilik alanda çıkarken ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yangına yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi. Çelik, soğutma çalışmaları için Mersin Orman Bölge, Silifke ve Gülnar Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerinin hazır bekletildiğini söyledi.

PARTNERÜnlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...Ünlü yıldızın mayosu bir anda kayınca...
Güngören'de 6 katlı binada yangınGüngören'de 6 katlı binada yangın
Erdemli'de orman yangınıErdemli'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cansu Dere ile Engin Öztürk aşk mı yaşıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

İzmir'in Foça ilçesinde plajda skandal!

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Cüzdanı çalındı, E-Devlet'e girince şaşkına döndü!

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Düzce'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.