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Erdemli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 15:29 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Kilikya Krallığı döneminden kalma 404 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Erdemli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Kilikya Krallığı döneminden kalma 404 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'nde buldukları tarihi eserlerin başka bir kente götürülerek satılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen Organize Suçlar ve Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu dedektifleri, tespit ettikleri kaçakçıları takibe aldı. Şüphelilerin kullandığı araç, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Kilikya Krallığı (1040-1375) dönemine ait çeşitli ebatlarda 365 tarihi sikke, 28 yüzük, 2 tek küpe, 2 mühür, 2 küçük heykel ile 5 değişik şekilde obje ele geçirildi. Araçta bulanan M.B, M.A ve D.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Erdemli'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

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