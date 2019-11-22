Erdemli’de zeytin üretimi 10 yılda 5 kat arttı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2009 yılında ortalama 5 bin ton üretilen zeytinin bu sezon 25 bin tona ulaştığını söyledi.

Erdemli ilçesinde ilk açılan zeytinyağı fabrikasının 2009 yılında hizmet vermeye başladığını ve o dönemde 5 tonluk üretim yapıldığını anlatan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, bu sezon rekoltenin 5 kat artarak 25 bin tona ulaştığını belirtti. İlçede bahçesi olanların 8-10 arası zeytin fidanı dikmeye başladığını anlatan Şahin, "Erdemli’de, zeytin üretimi, çit bitkisi dediğimiz bahçe kenarlarına dikilen zeytin üretimlerinden oluşuyor. Büyük arazilere zeytin dikilmiyor. Her geçen yıl Erdemli’de zeytin üretimi artıyor. Vatandaşlarımız artık zeytinyağının değerini ve kıymetini biliyorlar. Bahçesi olanlar 8-10 arası zeytin fidanı dikiyor. Bu da her yıl zeytinde rekoltenin yüksek olmasına neden oluyor" dedi.

REKOLTE YÜKSEK

Zeytinde bu sezon rekoltenin yüksek olduğunu, ilçedeki zeytinyağı fabrikasının da 4'e yükseldiğini belirten Şahin, "Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl zeytin üretimi ikiye katladı. Zeytinde rekolte çok yüksek. Geçmiş yıllarda günde 40 ton zeytinyağı üretilirken, bu yıl günde 80 ton zeytinyağı çıkarıyoruz. İlçemizde 4 tane zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Bu fabrikaların hepsi çalışıyor. Zeytinlerimiz çok kaliteli ve asit oranı çok düşük seviyede" diye konuştu.