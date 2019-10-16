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Erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dün gece çıkan yangında 15 hektarlık çam ormanı kül oldu.

Erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde dün gece çıkan yangında 15 hektarlık çam ormanı kül oldu. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Erdemli'ye bağlı Gücüş Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın 5 saatte kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, "Akşam başlayan yangın ekiplerimizin kısa zamanda müdahalesi ile yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Şu anda soğutma çalışması yapılıyor. Yangında 15 hektarlık çam ormanı zarar gördü" dedi.
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Erdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndüErdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndüErdemli'deki yangında 15 hektar çam ormanı küle döndü

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