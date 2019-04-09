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Erdemli’yi dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu.

Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarına zarar verdi.
Akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, ilçenin özellikle yüksek kesimlerindeki Karayakup, Kayacı, Sıraç, Sinap ve Karahıdırlı mahallelerinde etkili oldu. Dolunun etkili olduğu bölgelerde adeta kar manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. Yağış dolayısıyla meyve bahçeleri ve açıkta dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda büyük ölçüde zarar meydana geldi.

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu

Erdemli’yi dolu vurdu
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