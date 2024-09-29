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FBI ajanlarından 'Eric Adams' sorusu! Erden Timur'un bilgisine başvuruldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.09.2024 21:06
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Eski Galatasaray SK yöneticisi ve Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'un ABD'nin New York gözaltına alındığı iddiası gündem olmuştu. Yapılan açıklamada gözaltının olmadığı ve Eric Adams soruşturması kapsamında Erden Timur'un bilgisine başvurulduğu aktarıldı. Erden Timur olayla ilgili yaptığı açıklamada "Eric Adams'a bağış adı altında para verip vermediğimi sordular. Kimse benden böyle bir istekte bulunmadı, ben de kimseye bağış yapmadım dedim" dedi.

FBI ajanlarından 'Eric Adams' sorusu! Erden Timur'un bilgisine başvuruldu

Avukat, iş insanı ve eski Galatasaray SK yöneticisi Erden Timur'un, ABD'de gözaltına alına alındığı iddia edildi. New York'ta FBI ajanlarının Timur'a New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğu aktarıldı.

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MEHMET SÜMER: 'HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI'

Gelişmeyi sosyal medyada hesabından VOA muhabiri Mehmet Sümer duyurdu.

Sümer paylaşımında şunları ifade etti:

"Brooklyn'de bir inşaat yatırımı olan Nef İnşaat şirketinin sahibi Erden Timur'la görüştüm.

Kendisi iki gün önce New York'a geldiğinde FBI tarafından JFK Havalimanı'nda gözaltına alınarak kendisine New York Belediye Başkanı Eric Adams'la ilgili ilgili sorular sorulduğunu doğruladı.

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Timur kendisine Adams'ın kampanyasına bağış yapıp yapmadığının sorulduğunu kendisinin de bağış yapmadığını söylediğini anlattı."

"GÖZALTI DEĞİL BİLGİSİNE BAŞVURULDU"

Sümer daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Erden Timur şimdi tekrar aradı kendisine gözaltı işleminin uygulanmadığını sadece bilgisinin alınıp herhangi bir imzalı tutanak benzeri bir şey imzalamadan herhangi bir yasal işlem olmadan havalimanından çıktığını söyledi" dedi.

ERDEN TİMUR'DAN AÇIKLAMA: "KONSER İÇİN GELDİM"

Gazeteci Emrullah Erdinç yaptığı paylaşımda Erden Timur'un yaşananlarla ilgili kendisine şunları ifade ettiğini aktardı:

"Cuma günü New York JFK havalimanına iner inmez FBI yetkilileri yanıma gelerek bazı sorular sordu. Hakkında rüşvet ve yolsuzluk soruşturması yürütülen New York Belediye Başkanı Eric Adams'a bağış adı altında para verip vermediğimi sordular. Kimse benden böyle bir istekte bulunmadı, ben de kimseye bağış yapmadım dedim.

Ardından havalimanından ayrıldım bugün de konsere gideceğim, Nef filarmoni orkestrasının konseri için buraya geldim"

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Gözaltı Erden Timur abd
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