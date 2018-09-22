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Erdinç Bakla ve Bubi genç sanatçı adaylarıyla buluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

TÜRK sanatının önde gelen ustalarından Erdinç Bakla ve Bubi, Contemporary İstanbul’da geleceğin sanatçı adayları ile bir araya geldi.

Erdinç Bakla ve Bubi genç sanatçı adaylarıyla buluştu

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK sanatının önde gelen ustalarından Erdinç Bakla ve Bubi, Contemporary İstanbul’da geleceğin sanatçı adayları ile bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nün de katıldığı buluşmada usta ressam Erdinç Bakla, gençlere tavsiyelerde bulunarak “Sanat hiçbir zaman kendini kaybetmeyecektir” dedi.

Şişli Belediyesi, Contemporary İstanbul’da usta sanatçılar Erdinç Bakla ve Bubi ile Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören öğrencileri bir araya getirdi. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü’nün de katıldığı buluşma, Şişli Belediyesi Sanat Galerisi standında gerçekleştirildi. Gençler etkinlikte hem Bakla ve Bubi’ye merak ettiklerini sorma hem de usta isimlerle sanat üzerine sohbet etme fırsatı buldu.

“SANATIN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şişli Belediyesi’nin sanatın birleştirici gücüne inandığını belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü, “Kültür-sanat faaliyetlerini herkes için erişilebilir kılmak ve sanatın gelişimine katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımız doğrultusunda, ilçe sınırlarımız içinde gerçekleşen, Türkiye’nin en büyük sanat organizasyonlarından biri olan Contemporary İstanbul’un büyülü atmosferini gençlerimizin de hissetmesini istedik. Eserleri ile Türk sanat tarihine şimdiden adını yazdıran usta sanatçılarımız Erdinç Bakla ve Bubi, öğrencilerle bir araya gelerek bu geziyi sanatçı adaylarına ışık tutacak bir deneyim yolculuğuna dönüştürdüler. Değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Sanatın ve sanatçıların hep var olduğu bir dünya diliyorum” dedi.

“GENÇ KUŞAKLARIN SANATLA UĞRAŞMALARI ÇOK DEĞERLİ”

Sanat yolculuğunun başındaki gençlerle tavsiyelerini paylaşan usta ressam Erdinç Bakla, “Gençlerimize burayı gezmeleri için vesile olduk. Genç kuşakların sanatla uğraşmaları çok değerli. Her ne kadar ekonomik anlamda sıkışık düzenlerde arka planlara itilmiş olsa da sanat hiçbir zaman kendini kaybetmeyecek ve daima ufuklar açacak bir meslektir. Bugün bir araya geldiğimiz gençlerin de bu mesleği seçmiş olmalarından dolayı çok mutlu oldum” dedi.

“SANATIN YENİ NESLE ULAŞTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV”

Bubi ise gerçekleştiren bu buluşmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, “Sanatın yeni nesle ulaştırılması çok önemli bir görev. Bu yüzden Şişli Belediyesi’ni kutlamak gerek. Yeni nesil nasıl yönlendirirseniz öyle gelişir. Büyüklerin bir kısmı ise zaten bilgiye kapanmış. Görmemeye anlamamaya çalışan bir kültür içinde şekilleniyoruz ancak çocuklara ve gençlere erken yaştan itibaren istediğiniz formu verebilirsiniz. Bu anlamda bu buluşmayı çok değerli buluyorum” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ/FOTOĞRAFLI)

Erdinç Bakla ve Bubi genç sanatçı adaylarıyla buluştuErdinç Bakla ve Bubi genç sanatçı adaylarıyla buluştu

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