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Erdoğan, 100 yaşındaki kadının isteğini duyar duymaz talimat verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki programının ardından 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen adlı vatandaşla sohbet etti. Gökmen'in torunu için iş istediğini duyan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı'na, "Teyzemizin durumuyla ilgilenin." talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni alanında, kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Erdoğan ile bir süre sohbet eden Gökmen, torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, "Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.

MÜZEYYEN NİNE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni alanında, kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Kadınların yanında, ön tarafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Gökmen, yaşlılığı nedeniyle ayakta fazla duramayınca sağlık görevlileri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından platformun önüne alınıp, sandalyeye oturtuldu. Gökmen, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanında bulunan 15 yaşlarındaki yakının yardımıyla Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Müzeyyen Gökmen, sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, "Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.

"YETİMİM İÇİN İŞ İSTEDİM"

Görüşme sonrası gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuğunu sorduğu Müzeyyen Gökmen, "Torumun için, yetimim için iş istedim" dedi. Gökmen'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttı 2 oyuncak olduğu görüldü.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Veyis Gökmen'e, telefonla ulaştıklarını ve belediyeye görüşme yapmak için davet ettiklerini belirtti.

MEVLANA MÜZESİ'NE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası müze önünde kendisini bekleyenlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra Konya Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Selçuk Kongre Merkezi'ndeki 'Selam Vakti Buluşmaları' adlı akşam yemeğine katıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzeyyen gökmen

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah seni başimizdan eksik etmesin gönlü güzel insan
@mehmet_dervis_198 REİSİNİZİN ÜLKEYİ NE HALE GETİRDİĞİNİN UFAK BİR ÖRNEĞİ.BUNUN GİBİ MİLYONLAR VAR.KRAL ÇIPLAK
hani bizi avrupa kıskanıyordu.... herkes iş istiyor. neden istiyor...
Müzeyyen Nine Gibi Binlerce İnsan Oğluna İş Arıyor
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