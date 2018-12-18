Erdoğan, 100 yaşındaki kadının isteğini duyar duymaz talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'da katıldığı toplu açılış töreni alanında, kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Erdoğan ile bir süre sohbet eden Gökmen, torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, "Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.

MÜZEYYEN NİNE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni alanında, kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Kadınların yanında, ön tarafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Gökmen, yaşlılığı nedeniyle ayakta fazla duramayınca sağlık görevlileri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından platformun önüne alınıp, sandalyeye oturtuldu. Gökmen, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanında bulunan 15 yaşlarındaki yakının yardımıyla Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Müzeyyen Gökmen, sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, "Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.