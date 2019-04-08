Erdoğan: 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur (1)

Gülseli KENARLI- Güven USTA- Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan," 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit" dedi.

NEREDEYSE BÜTÜNÜ USULSÜZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya hareketi öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'da devam eden geçersiz oyların sayımı hakkında konuşan Erdoğan, "Usulsüzlükler tabii bazı değil, neredeyse bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için bu yola başvuruluyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz YSK'dır. Burada YSK özellikle tüm siyasi partileri, bu sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında onların hukukunu da bizim yine koruma mecburiyetimiz var" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle konuştu: