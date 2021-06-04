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  4. Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu: Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu: Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

04.06.2021 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta daha önce açıklayacağını duyurduğu müjdeyi duyurdu. Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını belirtti. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı.

Erdoğan, 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldığını duyurdu: Karadeniz'deki toplam gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta düzenlenen Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde daha önce açıklayacağını duyurduğu müjdeyi duyurdu.

Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını belirtti.

Erdoğan, böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını aktardı.

Erdoğan, bu hafta içinde TRT'de katıldığı programda, doğalgaz ve petrol arama çalışmalarıyla ilgili "bir müjdeyi" bugün vereceğini açıklamıştı.

Gaz üç etapta çıkarılacak

"Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmak için arkadaşlarımız canla başla çalışıyor" diyen Erdoğan, gazın üç aşamada çıkarılacağını belirtti.

Buna göre bu aşamalar şu şekilde olacak:

    1. aşama deniz tabanında kurulacak doğalgaz üretim sistemleri
    1. aşama karada doğalgazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesis
    1. aşama denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattı

Erdoğan, "Doğalgaz kullanıma hazır hale geldiğinde ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi:

"İlk etapta 10 kuyunun sondajını bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız. Türkiye'nin denizdeki ve karadaki doğalgaz arama faaliyetlerinde bugün geldiği yer dikkatli, sabırlı, azimli çalışmaların ürünüdür."

4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımı

Erdoğan ayrıca yenilenebilir enerji ile ilgili de bir duyuru yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız" dedi.

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