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Erdoğan: "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit edilen 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak, dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 18:39 | Son Güncelleme

Erdoğan: "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit edilen 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak, dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz."


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