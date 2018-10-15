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Erdoğan: 15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 16:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, "15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz. FETÖ bir sebep değil arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 35. İl Müftüleri Toplantısı'nda konuştu.
"15 TEMMUZ İHANETİ VE FETÖ KONUSUNDAKİ ÖZELEŞTİRİMİZİ AÇIK YÜREKLİLİKLE YAPABİLMELİYİZ"
15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Darbe gecesi her biri Sütçü İmam'a dönüşen tüm din görevlilerinden Allah razı olsun. 15 Temmuz ihaneti ve FETÖ konusundaki özeleştirimizi açık yüreklilikle yapabilmeliyiz.

DEVLET VE TOPLUM YAPIMIZA SİRAYET EDEBİLMESİ BAZI EKSİKLİKLERİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
FETÖ ihanet çetesinin 40 yıl boyunca devlet ve toplum yapımıza sirayet edebilmesi bazı eksikliklerin olduğunu gösteriyor. Nasıl olup da böyle karanlık bir örgüt başındaki şarlatanın onca sapkınlığına rağmen bu derecede milletimizin inanç dünyasına etki edebilmiştir. Böyle menfur bir yapı körpe dimaları kendi insanına silah çekecek kadar gözü dönmüş mankurtlara dönüştürübilmiştir. Nasıl olup da hiç bir sorun yaşamadan serpilip büyüyebilmiştir.

FETÖ BİR SEBEP DEĞİL ARIZİ BİR SİSTEMİN ÜRETTİĞİ SONUÇTUR
FETÖ bir sebep değil arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur. FETÖ milletiyle kavgalı, çarpık sistemin neden olduğu bir hastalıktır. Bunun devlet ve toplum bünyemize nüksetme durumu ise birilerinin iddialarının akisine yeni değil oldukça eskidir. FETÖ 1970'lerin ortalarında bünyeye girmiş ve 40 yılda sinsi bir şekilde büyümüş, palazlanmış vücudun farklı organlarına bulaşmış habis bir urdur. Örgüt en güçlü desteği 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalesinin faillerinden görmüştür.

FETÖ İLE MÜCADELEDE BİZ DE GEÇ KALDIK
FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır. Ama şunu da söyleyeyim, biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik."

Görüntü dökümü
-Erdoğan'nın konuşması
-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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